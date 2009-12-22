Литвин: металургам потрібні не пільги, а внутрішній ринок

Кандидат на пост Президента, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що влада повинна не обмежуватися прийняттям рішень про підтримку металургійної галузі, а дбати про розвиток внутрішнього ринку і внутрішнього виробництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА, про це він заявив сьогодні під час відвідування Запорізького металургійного комбінату «Запоріжсталь».

За словами В.ЛИТВИНА, насамперед, це стосується будівництва житла, доріг, галузі машинобудування.

«Металурги вимагають від влади: не треба нам обіцяти пільги та преференції, подбайте лише про те, щоб наша продукція була запитаною. За підрахунками фахівців, весь метал, що випускається в Україні, може знайти застосування в межах країни. Тоді, до речі, не таким гострим було б питання повернення ПДВ, невирішеність якого стримує розвиток вітчизняних підприємств», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, задля того, аби металургійна галузь і надалі залишалась провідним напрямком розвитку української економіки, необхідно розв’язати ряд проблем.

«Українським підприємствам необхідно надати право самостійно укладати контракти на поставки енергоносіїв, забезпечити стабільні та помірковані податки на землю та захистити від недобросовісної конкуренції», - вважає він.

При цьому голова Верховної Ради звернув увагу на те, що на вітчизняних металургійних комбінатах «дуже багато робиться для того, щоб зменшити їх залежність від споживання імпортних енергоносіїв». За його словами, перехід виробників металу на використання вітчизняного вугілля дозволить майже на 50% зменшити споживання газу, що сприятиме зменшенню навантаження на екологію.

В.ЛИТВИН також переконаний, що «обладнання, яке не виробляється в Україні і ввозиться в інтересах модернізації виробництва, повинно мати пільгову митну ставку». Він упевнений, що на початку наступного року Верховна Рада ухвалить закони, які б сприяли розв’язанню цієї проблеми.