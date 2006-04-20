Черновецький розколов ”античерновецьку більшість”

Голова політради Громадянської партії “Пора” Владислав КАСЬКІВ вважає, що підписання депутатами Київради від «Блоку Кличка ПОРА-ПРП» «Протоколу честі» не означає створення коаліції з новообраним міським головою Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як сказав В.КАСЬКІВ кореспонденту УНІАН, він особисто цей документ у руках не тримав, але з його змістом ознайомлений. “Це лише початок нормального, цивілізованого підходу до роботи. Я вважаю, що наступним кроком блоку має стати вимога негайного обговорення плану розвитку міста, оскільки формальне входження у будь-які політичні об’єднання – це означає взяти на себе відповідальність”, - сказав В.КАСЬКІВ і додав: “Я вважаю, що поки не буде офіційного документу, за який готові взяти відповідальність окремі люди або політичні сили, не слід говорити про коаліцію”.

Він також зауважив, що через відсутність Віталія КЛИЧКА в Україні не міг з ним обговорити ситуацію, що склалась у блоці.

“Я дуже розраховую, що одразу після повернення з Німеччини В.КЛИЧКА у нас відбудеться розмова на тему перипетій щодо формування влади в Києві, де, сподіваюсь, ми прийдемо до спільної позиції”, - додав В.КАСЬКІВ.

На його переконання, попереднє рішення В.КЛИЧКА очолити коаліцію, “якої в принципі не існує”, не матиме успіху.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Блок Юлії Тимошенко, Блок Віталія Кличка ПОРА-ПРП та Громадський актив Києва уклали Угоду про співпрацю та створення коаліції демократичних сил Києва «Справедливий Київ». Документ підписали, від БЮТ – Микола ТОМЕНКО, від Блоку ПОРА-ПРП – В.КЛИЧКО, від ГАК - Олександр ПАБАТ. Коаліцію очолив В.КЛИЧКО.

За повідомленням прес-служби Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, 19 квітня ввечері об’єднання депутатів під назвою «Блок Кличка ПОРА-ПРП» у складі 11 осіб підписало “Протокол честі” між Київським міським головою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і кожним із депутатів-членів фракції особисто.

Раніше такий протокол було підписано усім складом депутатів Київради від Соціалістичної партії України, Партії регіонів і Блоку Леоніда Черновецького.