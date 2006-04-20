Вищий адмінсуд перервав засідання

Голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК припинив засідання з розгляду позову Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція», Блоку Юрія Кармазіна, Народного блоку Литвина і партії «Віче» до ЦВК через наявність зброї у одного з присутніх у залі.

Як передає кореспондент УНІАН, зі зброєю в залі засідання перебував представник Управління державної охорони України, який охороняв фізичних осіб.

Служба охорони ВАСУ не назвала імені фізичної особи, яка охороняється, відзначивши, що представник УДО залишив зал засідання. Засідання відновилося.

Будівлю ВАСУ пікетують близько 30 прихильників Блоку Наталії Вітренко. Учасники пікету тримають плакати з написами: «ЦИК к ответу», «Кто украл наши голоса?», «Юля украла 10% голосов».