Луганська облрада виборола право розглянути статус російської мови

Сьогодні Печерський районний суд міста Києва скасував свою ухвалу від 19 квітня, якою було задоволено клопотання губернатора Луганщини Геннадія МОСКАЛЯ про забезпечення адміністративного позову за скаргою до голови Луганської обласної ради Валерія ГОЛЕНКА.

Про це сьогодні під час прес-конфренеції в Луганську повідомив голова Луганської обласної ради В.ГОЛЕНКО. Ухвалою від 19 квітня суд задовільнив позов Г.МОСКАЛЯ і зупинив до розгляду справи по суті дію розпорядження голови Луганської обласної ради В.ГОЛЕНКА від 14.04.06 «Про проведення другої сесії обласної ради 5-го скликання» в частині внесення на розгляд Луганської обласної ради питання про використання російської мови на території Луганської області та звіту голови Луганської ОДА про здійснення повноважень делегованих обласною радою та про виконання програми соціально-економічного і культурного розвиту області за 1 квартал 2006 року. Сьогодні ж, розглянувши клопотання голови Луганської обласної ради В.ГОЛЕНКА про скасування заходів забезпечення позову Г.МОСКАЛЯ та про повернення позовної заяви луганського губернатора для подачі її до належного суду ухвалив надіслати справу до Ленінського районного суду м. Луганська за підсудністю (територіально Луганська обласна рада розташована на території Ленінського району м. Луганська); скасувати ухвалу Печерського суду від 19.04.06 та допустити негайне виконання ухвали в частині скасування заходів забезпечення позову. Суд залишив за Г.МОСКАЛЕМ право упродовж 10 днів оскаржити ухвалу в Апеляційному суді м. Києва.

До речі, обидві ухвали було винесено одним і тим же суддею Печерського суду МАЛИНІНИМ В.В.

В.ГОЛЕНКО під час прес-конференції також повідомив, що друга сесія обласної ради відбудеться 25 квітня і розгляне усі питання порядку денного, у тому числі і ті, які оскаржує Г.МОСКАЛЬ. За словами В.ГОЛЕНКА, питання про те, чи залишиться Г.МОСКАЛЬ губернатором Луганщини, будуть вирішувати депутати обласної ради і Президент за результатами голосування депутатів обласної Ради. А що стосується питання про статус російської мови на території Луганської області, то це, на думку В.ГОЛЕНКА, політичне питання і його розгляд у суді може означати лише те, що судова система займається політичною цензурою.

Учора, коментуючи місцевим ЗМІ позов Г.МОСКАЛЯ, колишній голова Луганської обласної Ради Віктор ТИХОНОВ заявив, що «якщо нас втягують у політичну гру – ми будемо грати» і розцінив позов до В.ГОЛЕНКА, як адміністративний тиск на місцеве самоврядування. Він також додав, що Печерський суд Києва може приймати «потрібні рішення в залежності від отриманої суми». Наразі коментарі Г.МОСКАЛЯ відсутні, оскільки він перебуває у відпустці. Немає і коментарів з цього приводу прес-служби облдержадміністрації.