Медведєв сказав, хто є російським кандидатом на виборах в Україні

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сподівається, що українці зроблять правильний вибір на президентських виборах.

Про це він сказав у прямому ефірі програми "Підсумки року з Дмитром Медведєвим".

Зокрема, відповідаючи на запитання, хто є російським кандидатам на виборах в Україні, Д.МЕДВЕДЄВ сказав: «Це, мабуть, Віктор Андрійович ЮЩЕНКО, якщо виходити з того, що більша кількість своїх виступів стосовно української теми в мене були пов`язані з діями нинішнього Президента».

«Якщо говорити серйозно, в Росії немає, і не може бути там своїх кандидатів. Україна – це самостійна суверенна держава, де Президента визначить народ. Я впевнений, що він здатний розібратися і в політичних деклараціях, і в ході складної політичної боротьби, яка там іде, – там майже два десятки кандидатів», - зазначив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він запевнив, що РФ прийме будь-який вибір українського народу.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що хотів би, щоб майбутній Президент України був би налаштований на розвиток «добрих, сердечних і братерських» відносин з РФ.

«Щоб російську мову не кривдили, щоб дозволяли розвиватися двостороннім контактам, щоб наші спільні економічні проекти розвивалися, щоб не було якогось дивного бажання вступити в якийсь іноземний військовий блок, який нервуватиме так чи інакше величезну кількість людей», - сказав він.

«Мені б хотілося, щоб було таке партнерство, і я дуже сподіваюся, що українці зроблять правильний вибір», - підкреслив він.