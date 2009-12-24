У Києві з'явилася вулиця імені Кірпи

Вулицю Петрозаводська в Києві перейменовано на вулицю Георгія Кірпи на прохання трудового колективу «Укрзалізниці».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради.

Його підтримали 79 з 115 присутніх в залі депутатів Київради.

Питання було внесене до порядку денного з голосу. Перед депутатами на сесії виступив начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН, який зазначив, що 27 грудня виповнюється 5 років з дня трагічної загибелі генерального директора «Укрзалізниці» та міністра транспорту України у 2004 році.

Він підкреслив, що під час перебування Г.Кірпи на вказаних посадах відзначався значний розвиток залізниці, а також розвиток соціальної сфери працівників «Укрзалізниці», і, зокрема, було активізовано забезпечення їх житлом.

Враховуючи ці перераховані досягнення, 70-тисячний колектив залізниці просить перейменувати вул. Петрозаводську у Солом’янському районі, на якій розташовано багато приміщень, пов’язаних з «Укрзалізницею» і в тому числі Південний вокзал, побудований під керівництвом Г.Кірпи, на честь керівника, тобто на вул. Г.Кірпи.