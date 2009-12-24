Тігіпко: Україна має реагувати на проект «Велика Румунія»

Кандидат у Президенти Сергій ТІГІПКО вважає, що Україна повинна реагувати на спроби ввести Молдову до складу Румунії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.

«Політики, які прийшли до влади в Кишиневі, свідомо демонтують молдавську державність», - підкреслив С.ТІГІПКО, коментуючи заяву прем’єр-міністра Молдови Влада ФІЛАТА про те, що в країні знято встановлену в квітні 2008 року заборону займати вищі державні посади особам з подвійним громадянством.

«Нова молдавська влада стрімко усуває всі ознаки молдавської державності. За останні три місяці скасовано візи для румунів, розпочато демонтаж загороджень на кордоні з Румунією, заявлено намір офіційно перейменувати молдавську мову в румунську. Тепер залишається чекати, коли країну офіційно очолить людина, яка має румунський паспорт. Це означатиме, що фактично територія Молдови перейде під управління Бухареста», - заявив політик.

С.ТІГІПКО переконаний, Україна не повинна байдуже спостерігати за реалізацією проекту «Великої Румунії», частиною якого ідеологи в Бухаресті бачать і деякі українські території. «В останні місяці Євросоюз демонструє готовність встановити певну форму зовнішнього кураторства над виведенням Молдови із соціально-економічної кризи. Брюссель виділяє гроші й намагається скеровувати дії молдовської влади. Києву варто підтримати ці кроки ЄС. Одночасно необхідно активізувати співпрацю з країнами, які негативно ставляться до проекту «Велика Румунія», – Угорщиною, Болгарією, Сербією, Росією. Нарешті, потрібно відновити довірчі відносини з лояльною до України частиною еліти Придністров`я й дати зрозуміти Кишиневу, що його підпорядкування Румунії буде означати повний зрив процесу придністровського врегулювання», - пояснив С.ТІГІПКО.