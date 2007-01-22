Конституційному Суду відвели роль запобіжника

Представник Президента в Конституційному Суді України, колишній суддя КС Володимир ШАПОВАЛ вважає, що Конституційний Суд має право оцінювати конституційність законів про внесення змін до Конституції, які набули чинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на “круглому столі” на тему: “За якою Конституцією житиме Україна в 2007 році”.

«Конституційний Суд уповноважений розглядати питання, яке винесено у зв’язку з юридично нечистим прийняттям закону №2222», - сказав В.ШАПОВАЛ.

За його словами, таке право КС дають положення Основного Закону.

Представник Президента в КС також зауважив, що Конституційний Суд має бути «запобіжником», який має оцінювати процедурну правильність ухвалення закону.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2004 року Верховна Рада України “пакетним голосуванням” внесла зміни до Основного Закону, перетворивши Україну на парламентсько-президентську державу (законопроект 4180, який після його підписання Президентом отримав номер реєстрації 2222 - УНІАН), попередньо ухвалила і направила на висновок в Конституційний Суд України законопроект про внесення змін до Конституції щодо місцевого самоврядування (№3207-1) і Закон "Про особливості застосування закону України "Про вибори Президента України" при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року”.

Політреформа, передбачена змінами до Конституції, набула чинності з 1 січня 2006 року.