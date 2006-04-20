Ющенко з дружиною відкриють конференцію «Двадцять років Чорнобильської катастрофи»

У понеділок, 24 квітня, о 15.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО з дружиною Катериною ЮЩЕНКО візьмуть участь у відкритті міжнародної науково-практичної конференції «Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє».

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, захід відбудеться у Національній опері України. Акредитацію ЗМІ проводить прес-служба МНС.