Ющенко називає Тимошенко «найбільшою загрозою демократії»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО “найбільшою загрозою демократії”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам дніпропетровських телеканалів.

«Але тільки закінчаться вибори, я вам кажу, що у нас стоїть першою загрозою української демократії – ТИМОШЕНКО», - сказав Президент.

Він висловив думку, що після завершення президентських виборів лідер БЮТ намагатиметься утворити коаліцію з Партією регіонів. «Бо заспокоїтись вона зможе, лише вступивши в черговий раз у конституційний альянс з Партією регіонів», - сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому він висловив переконання, що Ю.ТИМОШЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ не будуть сповідувати та захищати національні інтереси. Глава держави прогнозує, що вони дозволять залишитись Чорноморському флоту РФ на території України, не подадуть заявку на вступ до НАТО тощо.

Крім того, В.ЮЩЕНКО вчергове висловив думку, що сьогодні в парламенті немає більшості. Він назвав політичним авантюризмом ту коаліцію, яка начебто існує в парламенті. «Те, що створила ТИМОШЕНКО, - це політичний авантюризм, який дискредитує країну, який забирає наш шанс жити демократично», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що «політична авантюра, яку вона (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) провела, не маючи 226 голосів, призвела до того, що ми вже півтора-два роки маємо парламентську кризу».

При цьому В.ЮЩЕНКО вкотре висловився за необхідність зміни прем’єр-міністра. «Нам потрібен український прем’єр-міністр», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вчора Президент висловився за необхідність розпуску парламенту.