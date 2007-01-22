Томенка дістала ”Золота шарманка”

Народний депутат Микола ТОМЕНКО переконаний, що проблема визначеності державної гуманітарної політики і пропагування духовних цінностей в Україні залишається вкрай актуальною.

Про це йдеться у коментарі М.ТОМЕНКА, переданому агентству УНІАН його прес-службою.

«Відзначаючи сьогодні День Соборності, варто зауважити, що в Україні досі залишається актуальною проблема єдності українців з точки зору цінностей української культури та духовності, які має пропагувати державна гуманітарна політика», - зазначив М.ТОМЕНКО.

«Приємно зафіксувати підвищення за останні роки ступеня поваги до себе і до держави громадян в усіх регіонах України, про яке свідчать результати соцдослідження «Українського демократичного кола» та компанії «Ukraine sociology service», за якими дві третини опитаних у грудні 2006 року (65%) пишаються тим, що вони є громадянами України, тоді як у грудні 2002 таких було лише 49%. Але водночас залишається проблема, чим пишається і на яких цінностях виховується сьогодні українське суспільство і, зокрема, молоде покоління», - зазначив М.ТОМЕНКО. Недаремно, вважає він, одними з найавторитетніших державних та політичних діячів, за результатами згаданого опитування, після Богдана Хмельницького стали Петро І та Леонід Брежнєв.

М.ТОМЕНКО висловив занепокоєння тим, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення лише за останній рік, за даними експертів, займалася активним просуванням переважно двох радіокомпаній. «Загальна кількість ліцензій, які видала їм Нацрада протягом минулого року, становить близько 60, в той час, як Національна радіокомпанія змогла отримати лише 8 ліцензій, і то здебільшого у сільській місцевості», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Крім того, за його словами, політика Першого національного телеканалу, якому держава замовляє програми, що мусять пропагувати українську культуру і духовність, також викликає здивування. “Зокрема те, що цей телеканал перед Різдвом українцям подарував трансляцію церемонії вручення міжнародної премії «Золота Шарманка», яка, вочевидь, була далека від української культури. Найцікавіше в цій історії те, що керівництво телеканалу щиро радіє, що йому довелося залучити до показу на Першому національному каналі російських виконавців і вважає цей проект ледь не одним з найкращих продуктів їхнього виробництва”, - наголосив М.ТОМЕНКО.

Не менше занепокоєння у нього викликає і ситуація, що склалася у столиці України навколо скандалу зі знесення історичних пам’яток музею «Київська фортеця».

На думку М.ТОМЕНКА, проблема визначеності державної гуманітарної політики і пропагування духовних цінностей в Україні залишається вкрай актуальною. «І команда Президента, і команда прем’єра повинні не лише декларувати свою вірність ідеалам української духовності та соборності, а щоденною діяльністю втілювати ці заяви в життя», - вважає народний депутат.