На рахунках казначейства у Чернівцях заморожено 52 мільйони

У Чернівецькій області на рахунках казначейства „заморожені” майже 52 млн. грн., які обласна влада не може використати за призначенням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора на прес-конференції перший заступник голови облдержадміністрації, керівник Чернівецького обласного виборчого штабу кандидата у Президенти Віктора ЮЩЕНКА Віктор ПАВЛЮК.

За словами першого віце-губернатора, «незбалансовані та популістські дії уряду, коли в ручному режимі виділяються кошти на різні цілі, призвели до значної дірки у бюджеті на видаткові статті. Сьогодні на Буковині на рахунках держказначейства досі „заморожені” майже 52 млн. грн., які обласна влада не може використати за призначенням, оскільки за рахунок цих коштів покриваються діри у бюджеті».

„Ці гроші зароблені областю господарчим способом, але нам їх не дають”, - підкреслив В.ПАВЛЮК. Він, зокрема, навів приклад, що Дністровська ГАЕС (розташована на території області) перерахувала 4,1 млн. для добудови Сокирянської районної лікарні, але використати ці кошти неможливо. «Відповідно, робітники сидять без зарплати, бюджет недоотримає надходжень від податків з зарплати тощо», - сказав він.

«Якщо розділити державний борг – 300 млрд. грн. на кількість населення 46 мільйонів, – то вийде так, що сьогодні кожен громадянин нашої держави вже завинив іноземним фінансовим інституціям понад 6,5 тис. грн. Якщо ж врахувати, що економічно активних громадян в Україні лише 61%, а решта – пенсіонери та діти, то кожна працююча людина заборгувала майже 10,7 тис. грн. І ця тенденція невпинно зростає», - переконаний В.ПАВЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО ще 20 грудня під час спілкування з мешканцями Чернівців заявив, що звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА щодо блокування фінансування регіонів з боку Держказначейства.

Він підкреслив, що урядові кошти та кошти місцевих бюджетів на зведеному рахунку Державного казначейства сьогодні складають 1,8 млрд. грн., в тому числі кошти місцевих бюджетів – 8 млрд. грн.

«Я поясню, як це можна прочитати: урядом були вкрадені кошти органів самоврядування - різниця між 8 млрд. грн та 1,8 млрд. грн. - тобто приблизно 6 млрд. грн. коштів органів самоврядування забрано на фінансування потреб уряду», - наголосив глава держави. При цьому В.ЮЩЕНКО додав, що ці кошти йдуть на передвиборчі потреби Юлії ТИМОШЕНКО: «Юлія Володимирівна їздить по країні, як Снігуронька - десь загубила 50 мільйонів, десь квартири якісь дає, десь завезла китайські автобуси школі – от і всі 6 мільярдів».