Ініціативна група запустила механізм відставки Черновецького

Сьогодні ініціативна група з проведення місцевого референдуму щодо відставки Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та розпуску Київради подала документи для своєї реєстрації.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба громадського об’єднання «Голос громади Києва».

Згідно з повідомленням, з другої спроби за фізичної підтримки депутатів Верховної Ради України Ольги БОДНАР та Віталія ЧУДНОВСЬКОГО (БЮТ) і дев’яти депутатів Київради від опозиційних фракцій членам ініціативної групи вдалося передати пакет документів, визначений чинним законодавством України, до Київської міської ради.

У прес-службі “Голосу громади Києва” відзначили, що реєстрація документів тривала близько двох годин, оскільки працівники відділу з опрацювання службової кореспонденції Київради спочатку відмовляли у прийомі документів, посилаючись на усне розпорядження керівництва.

Ініціативна група з проведення місцевого референдуму утворена на зборах громадян Києва 23 грудня 2006 року з ініціативи політичної партії «Велика Україна», громадського об’єднання «Голос громади Києва», громадських організацій «Київ-3000», «Комітет по протидії корупції та організованій злочинності», Об`єднання депутатів Києва «Порада», «Гора».

До ініціативної групи увійшло 54 особи.

На місцевий референдум будуть винесені питання щодо відставки Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та розпуску Київради V скликання.

Відсьогодні у Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО є 10 днів для реєстрації або відмови у реєстрації ініціативної групи, наголошує прес-служба громадського об’єднання.