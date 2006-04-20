Діти, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, зможуть безкоштовно відвідати зоопарк

23 квітня діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, зможуть безкоштовно відвідати Київський зоопарк (просп. Перемоги, 32).

Про це повідомляється в повідомленні прес-служби столичної міськдержадміністрації стосовно затверджених заходів до 20-річчя аварії на Чорнобильській АЕС.

Згідно з планом, у столиці пройде низка заходів, присвячених цій події. Передбачено, що діти-інваліди і діти-сироти, які належать категорії постраждалих від аварії, отримають від влади міста матеріальну допомогу, а також кондитерські набори та полівітаміни. Матеріальну допомогу одержать також особи, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім`ї загиблих, дружини (чоловіки) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

26 квітня, згідно з затвердженою програмою, з 00.55 до 01.26 год. на просп.Миру,16 відбудеться покладання квітів до Меморіального кургану героїв Чорнобиля біля церкви Св. Архангела Михаїла УПЦ МП та поминальний молебень за участю керівництва міста Києва. О 10.00 до Меморіалу та пам’ятного знака „Воїнам Чорнобиля” квіти покладуть державні та столичні посадові особи. О 12.00 на перехресті просп. Перемоги та вул. Чорнобильської поблизу пам’ятника „Жертвам Чорнобильської катастрофи” пройде мітинг-реквієм.

Цього ж дня у Центральній бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка для дітей міста пройдуть Година пам’яті „Мужність і біль Чорнобиля” та музичний реквієм „Скорботна свічка пам`яті святої”. У міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці „Молода гвардія” пройде книжкова виставка „Гаряча квітка квітня – чорнобильська гірка трава”.

В повідомленні також зазначається, що протягом квітня у публічній бібліотеці ім. Л.Українки проходить книжкова виставка „Гірчить чорнобильська трава-полин”, а у Національній спілці художників України - виставка художньо-документальних фотографій, зроблених в містах Чорнобиль, Прип’ять та інших населених пунктах 30-кілометрової зони.

22-26 квітня на базі ФК „Троєщина” пройде VIII міжнародний турнір з футболу „Дзвони Чорнобиля” серед дітей 1993-1994 років народження.

У березні-квітні в кінотеатрах міста також проходитимуть тематичні кінопокази: хронікально-документальний фільм „Дзвін Чорнобиля” та фільм режисера Володимира Шевченка „Від Кулинди до Чорнобиля”.