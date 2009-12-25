Ющенко готовий іти на дебати з будь-яким тигром, чи хто там ще

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий взяти участь у дебатах, але лише з рейтинговими кандидатами на пост глави держави.

Про це він сказав у програмі «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«З мого боку проблеми не буде», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що, очевидно, питання лише полягає в тому, з ким проводитимуться ці дебати.

«Щоб ці дебати були відповідного статусу, щоб вони не були якоюсь соломинкою для кандидата 7-го чи 10-го (номеру) рейтингу», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Водночас, на уточнююче запитання, чому тоді він не пішов на ефір програми Савіка ШУСТЕРА, куди його запрошували на дебати з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО та лідером опозиції Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, В.ЮЩЕНКО ухилився від прямої відповіді, зауваживши: «Моя позиція легко аналізується і щодо ТИМОШЕНКО, і щодо ЯНУКОВИЧА, мені легко довести нації, яка мене слухає, чує мене, в чому політика ТИМОШЕНКО або ЯНУКОВИЧА є згубною – я щиро в цьому переконаний. В мене є той курс, який відповідає національним інтересам».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що веде свою виборчу кампанію, і якщо вдається сформувати графік таким чином, щоб мати можливість брати участь у передвиборчих програмах і проводити дебати, то він готовий йти на будь-які дебати. «З будь-яким тигром, чи хто там буде ще… немає проблем», - додав Президент.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, що з його слів виходить, що Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ відмовились з ним зустрічатись на дебатах, В.ЮЩЕНКО сказав: «Я не знаю, хто не хоче зустрічатися. Я просто говорю про свою позицію, що я на це розп’яття (ефіри – УНІАН) ходжу тільки ради одного: не говорити про те, і не ставте мені, будь-ласка, запитання, яка буде доля ЮЩЕНКА – не думайте про це, шановні журналісти, це не ваша морока! Про дітей своїх подумайте, про націю свою подумайте! Чи не легковажимо ми зараз, коли ото, знаєте, тигра-бублика одягаємо і робимо вибори», - зауважив В.ЮЩЕНКО.