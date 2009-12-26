У ПР кажуть, що Герман лише допомагає Януковичу з українською

Лідер ПР Віктор Янукович готується до телеефірів сам, «як і будь-яка нормальна людина, яка створила себе в житті сам». Про це в інтерв’ю «Главреду» розповіла Олена Бондаренко.

«Віктор Федорович формує свій виступ самостійно, а помічників просить тільки про допоміжні речі. Наприклад, підготувати статистику, демонстраційний матеріал, витримки і послання на конкретні статті в поточному законодавстві», - сказала вона.

При цьому, Бондаренко висловила припущення, що народний депутат Ганна Герман «допомагає йому ( Януковичу. - Ред.) в частині української мови».

«Не знаю, чому Герман так «демонізують». Людина працює з лідером досить давно. Можливо, вона допомагає йому в частині української мови, але щоб слово в слово доповіді писати, як багато хто думає - цього немає», - пояснила Бондаренко.