Ющенко не зміг вилетіти до Полтави

Сильний туман і дощ не дав змоги Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ летіти до Полтави літаком.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Полтавської облдержадміністрації.

За даними прес-служби, В.ЮЩЕНКО дістається до Полтави на автомобілі. «Сильний туман і дощ у Полтаві. Аеропорт не приймає літаків. Він їде автомобілем. Можливо, зміниться графік його перебування», - сказав представник прес-служби ОДА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 грудня, В.ЮЩЕНКО планує відвідати Полтавську область з робочою поїздкою.