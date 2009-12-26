Газпром знову стривожився гіпотетичною непроплатою

Голова правління Газпромау Олексій МІЛЛЕР оцінює ситуацію з оплатою Україною російського газу за грудень як тривожну. Про це він заявив у ефірі телеканалові «Вести-24», передають російські «Ведомости».

За словами О.МІЛЛЕРА, Газпром спілкується з українськими колегами в щоденному режимі, і «ми бачимо й чуємо, що Україна зазнає дуже серйозних проблем у оплаті поставок російського газу за грудень».

О.МІЛЛЕР відзначив, що з настанням грудня Україна підвищила відбір російського газу. Крім настання холодної погоди, зростання споживання могло пояснюватися ще й збільшенням Україною обсягів закачування газу в підземні сховища, вважає О.МІЛЛЕР.

Тим часом, як відзначив глава Газпрому, «у середині грудня місяця відбулася тенденція істотного зниження обсягів відбору російського газу, що непрямо підтверджує, що Україна зазнає серйозних проблем з оплатою російського газу». За словами О.МІЛЛЕРА, «наші українські колеги сьогодні беруть значно менше від планових, контрактом установлених обсягів».