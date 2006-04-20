Владу на Київщині намагається узурпувати бізнес-холдинг

Владу в Київській області намагається узурпувати бізнес-холдинг, який незаконно одержує відшкодування ПДВ у розмірі 800 млн. грн., що дорівнює розміру обласного бюджету.

На цьому в інтерв‘ю УНІАН наголосив голова Київської облдержадміністрації Євген ЖОВТЯК.

Він повідомив, що в ході засідання першої сесії Київоблради виявилися „наміри узурпувати владу Київської області бізнес-холдингом Сергія ОСИКИ і Богдана ГУБСЬКОГО (обидва представляють БЮТ - УНІАН), який ніякого відношення до політики не має".

Є.ЖОВТЯК зазначив, що 20 квітня Київська обласна рада на своєму першому засіданні протягом п`яти годин не могла обрати лічильну комісію. Зранку представник фракції БЮТ в облраді запропонував список членів лічильної комісії, у якому більшість становили б представники фракції БЮТ. Натомість фракції облради – «Нашої України», Партії регіонів, Народного блоку Литвина і Української народної партії - наполягали на тому, щоб у лічильній комісії були представлені всі фракції обласної ради.

Є.ЖОВТЯК наголосив, що блок Костенка-Плюща готовий працювати з усіма депутатами, і виступає проти узурпації влади на Київщині організованим угрупованням ОСИКИ і ГУБСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками виборів 26 березня 2006 року, до Київської обласної ради пройшли: Блок Юлії Тимошенко, який отримав 65 депутатських мандатів, „Наша Україна” – 16, Соціалістична партія України – 14, Партія регіонів - 11, Народний блок Литвина – 7, Український народний блок Костенка і Плюща - 6.