Луценко відмовився підтвердити достовірність "пакту Ющенка-Януковича"

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не готовий підтвердити достовірність оприлюдненої політичної угоди між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, однак бачить свідчення того, що “кожне написане там слово відповідає заявам і діям штабів” цих кандидатів у президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив на прес-конференції у Львові.

«Я не готовий підтвердити автентичність цієї угоди, однак можу сказати, що кожне слово, яке там написане, відповідає заявам і діям штабів ЯНУКОВИЧА і ЮЩЕНКА», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зазначив, що «навіть якби ця угода не була оприлюднена», то, за його словами, для кожного є очевидною співпраця цих двох штабів «з метою недопущення єдиного реального, радикального кандидата, яким є Юлія ТИМОШЕНКО».

«Чи це правдивий документ, чи це заготовка, чи, можливо, це творчість пана КОЗАЧКА – не знаю. Знаю лише одне, що кожне слово написане там, відповідає діям двох штабів – ЮЩЕНКА і ЯНУКОВИЧА - у цій виборчій кампанії», - сказв Ю.ЛУЦЕНКО.

“Я взагалі за останні півроку не пам‘ятаю, коли ЮЩЕНКО критикував ЯНУКОВИЧА, хіба через кому з ТИМОШЕНКО. І взагалі не пам‘ятаю, щоб ЯНУКОВИЧ критикував свого найбільшого опонента ЮЩЕНКА”, - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня екс-керівник департаменту Секретаріату Президента України Я.КОЗАЧОК заявив, що В.ЯНУКОВИЧ і В.ЮЩЕНКО підписали конфіденційну угоду про взаємодію під час виборчої кампанії. Також він надав ЗМІ копію цієї угоди.

У Партії регіонів спростували цю заяву.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ терміново розслідувати факт появи в ЗМІ тексту угоди.