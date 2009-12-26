Ющенко: справи Лозинського й педофілів Луценко розслідувати не буде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що при міністрові внутрішніх справ Юрії ЛУЦЕНКУ справа Віктора ЛОЗИНСКОГО і педофілів в Артеку не буде розслідувана. Про це він заявив у суботу в Полтаві, передає кореспондент УНІАН.

"Прийшла до парламенту секта. На чолі секти стоїть Божок. Вона призначила уряд, органи влади. Ця сама секта призначає генерального прокурора, керівника МВС», - констатував Глава держави.

«Як ви думаєте, партія, яка прийшла до влади, сформувала більшість, яку очолює прем`єр-міністр і призначає генпрокурора, вона зможе його потім перевірити? Ніколи не перевірить. Це не проблема прізвищ, а це конфлікт інтересів. А справи ЛОЗИНСКОГО або педофілів будуть розкриті? Не будуть. Оскільки це люди з однієї секти", - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив на необхідності скасувати недоторканість народних депутатів.