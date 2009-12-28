Луценко обіцяє бути об'єктивним попри «нелюбов» до Януковича
Підпали офісів розслідують
Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє об’єктивно розслідувати всі підпали партійних офісів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив у неділю на прес-конференції в Івано-Франківську, відповідаючи на запитання про підпал офісу Партії регіонів в Галичі Івано-Франківської області. «В Україні, на жаль, відбулося ряд підпалів партійних офісів Партії регіонів. - сказав міністр. – Нині ми об’єктивно розслідуємо, чи ці підпали відбуваються хаотично чи сплановано. В мене складається враження, що це спланована робота. Але розслідування буде об’єктивним, як би я «не любив» ЯНУКОВИЧА».
Міністр також запевнив, що вибори в Україні відбудуться спокійно і без ексцесів. «Міліція все зробить, аби вибори пройшли спокійно. Я це вам гарантую», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО. – Хоча певна тривога є». За словами міністра «грошові мішки» не заспокояться, і намагатимуться підкупити виборців чи сфальсифікувати результати. Як приклад, він назвав дострокові вибори до Тернопільської облради, коли були виявлені бюлетені у п’яти селах, які проголосували за регіоналів, видані і підписані «однією рукою». «На жаль, до відповідальності притягнуті стрілочники», - сказав він.
Водночас про випадок з офісом у Галичі, міністр повідомив, що немає повної інформації. «Я проясню цю ситуацію, якщо матиму зустріч начальником міліції», - сказав міністр.
Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області, Галицький райвідділ міліції порушив кримінальну справу за фактом підпалу партійного офісу за статтею «хуліганство».