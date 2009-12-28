Янукович каже, що правила гри змінюватися не будуть

Після першого туру виборів президента виборче законодавство змінюватися не буде.

Про це заявив лідер Партії регіонів Віктор Янукович в ефірі телеканалу ICTV.

"Для того, щоб прийняти будь-який закон, треба в парламенті мати більшість, якої зараз в уряду немає", - сказав він, відповідаючи на питання, чи можливе внесення змін до закону про вибори після першого туру.

"Чому ми неодноразово вносили пропозицію переформатувати коаліцію і уряд? Тому що не було більшості, яка б підтримувала цей уряд в парламенті. А зараз тим паче немає, тому що вже зараз депутати дивляться у майбутнє", - зазначив лідер регіоналів.

Крім того, відповідаючи на питання про можливість повторення сценарію президентських виборів 2004 року з проведенням третього туру голосування, Янукович сказав: "Це виключається".

"Ми вивчали настрої в системі судів - вони вже не хочуть, щоб їх звинувачували у будь-якій корупції, або в порушенні законів", - наголосив він.

"Є велика частина суддів, яка дуже принципово буде до цього відноситись. Тобто вони будуть виконувати закони, їх дотримуватися. А третій тур - це було ноу-хау Тимошенко-Ющенка у 2004 році, це було порушення Конституції", - вважає лідер Партії регіонів.

Також Янукович заявив: "Плани уряду - не фінансувати вибори і таким чином підійди до причин їх зриву".

"Але рішення ЦВК і звернення до Генпрокуратури на цьому тижні свою справу зробили. Наскільки мені відомо, та сума, яка передбачена на цей рік (на підготовку проведення виборів), а це близько 200 мільйонів гривень, вже перерахована", - сказав він.

Крім того, підбиваючи підсумки 2009 року, лідер регіоналів зазначив: "Ми бачимо біля 25% падіння виробництва". "Кожна людина, навіть немовля заборгувало біля 8 тисяч гривень", - додав Янукович.

Українська правда