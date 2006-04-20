Обрано голову Київської облради

Головою Київської обласної ради обрано Володимира МАЙБОЖЕНКА від БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, на пленарному засіданні першої сесії Київської обласної ради кандидатуру В.МАЙБОЖЕНКА підтримали 77 депутатів.

За його суперника – Миколу УРУПУ (фракція Партії регіонів), кандидатуру якого висунула фракція Народного блоку Литвина, проголосували 45 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками виборів 26 березня 2006 року, до Київської обласної ради пройшли: Блок Юлії Тимошенко, який отримав 65 депутатських мандатів, „Наша Україна” – 16, Соціалістична партія України – 14, Партія регіонів - 11, Народний блок Литвина – 7, Український народний блок Костенка і Плюща – 6.