Івано-Франківський губернатор піде в казначейство наказувати винних

На Прикарпатті казначейство заблокувало рахунки на суму 55 млн. гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК. За його словами, в нас є «неприємна річ, яка є в кінці року, котра не допомагає нам приймати рішення і працювати - це блокування всіх казначейських рахунків».

«Такого не було взагалі ніколи. – наголосив керівник області. - В нас на рахунках сільських, міських, районних рад, обласної ради стоять кошти. Казначейство не проводить «платіжки», свідомо їх блокують. На сьогоднішній ранок таких «платіжок» назбиралось на 55 млн. гривень. “Платіжки” стоять в казначействі, а казначейство їх не проплачує».

М.ПАЛІЙЧУК повідомив, що сьогодні створив робочу групу для перевірки роботи казначейства. «Я сьогодні згідно з Указом Президента видав розпорядження про створення робочої групи, в яку ввійшли і правоохоронці. – додав він. - Ми будемо сьогодні йти до казначейства робити перевірку і наказувати тих людей, з чиєї вини не здійснювались проплати. Адже ми не заплатили за виконані роботи, і люди відповідно на підприємствах недоотримали зарплату. Це як принцип доміно».

Губернатор також повідомив, що сесію обласної ради, яка розпочала сьогодні роботу, запросили представника казначейства, який доповів би про ситуацію з розрахунками.

Як повідомили УНІАН в обласній раді, на даний момент ніхто з представників казначейства на сесію не прибув.