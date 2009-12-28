УМК стягує борги з меткомбінату Дзержинського

ЗАТ «Українська металургійна компанія» розпочало процедуру стягнення заборгованості з Дніпровського металургійного комбінату ім. Дзержинського (ДМКД, м. Дніпродзержинськ) – другого за розміром металургійного заводу в структурі корпорації «Індустріальний союз Донбасу». Відповідну інформацію розміщено на сайті Єдиного реєстру судових рішень України. Рахунки й активи підприємства арештовано на виконання ухвали суду про стягнення коштів виконавчою службою.

Як повідомлялося, конфлікт між Українською металургійною компанією і ДМКД триває з 2002 року, коли комбінат не виконав зобов’язання з постачання металургійної продукції відповідно до укладеного договору. 8 вересня 2009 року Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив стягнути з ДМКД 67,3 млн. грн. на користь ЗАТ «Українська металургійна компанія». Комбінат подав апеляцію, проте 10 листопада Дніпропетровський апеляційний господарський суд залишив скаргу без розгляду.

«Судячи з усього, мета дій УМК – відчуження активів ІСД, аби звільнити «територію» для приходу ефективного власника відразу після виборів», – сказав у інтерв`ю УНІАН фінансовий експерт (East Investment Policy Inc.) Анатолій ФІЛІПОВ. Він не виключає зацікавленості третіх осіб, котрі прагнуть «отримати у власність українські заводи групи й не допустити продажу їх російським конкурентам». На думку експерта, «сума претензії Української металургійної компанії до ДМКД може істотно зрости вже в найближчому майбутньому».

Водночас, представники позивача від коментарів відмовилися, мотивуючи це тим, що компанія веде звичайну роботу зі стягнення боргів.

Як уже повідомлялося, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) корпорації “ІСД” з B до B-, прогноз за яким – «негативний».