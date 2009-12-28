Експерт каже, що Янукович у Шустера виглядав інколи смішно

Експерт прогнозує, що до кінця виборчої кампанії Янукович не братиме участі в політичних шоу на ТБ

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що «дуже суперечливі» результати участі лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА в ток-шоу «Шустер-live» істотно позначаться на його електоральному рейтингу, у зв`язку з чим можна прогнозувати відсутність лідера опозиції в подібних політичних шоу до кінця виборчої кампанії.

Про це говориться в коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН прес-службою АМС.

«Сьогодні вже очевидно, що дебати не є «коником» В.ЯНУКОВИЧА. Незважаючи на абсолютну відрежисованість шоу, відсутність політичних опонентів і професійного діалогу з ними, а також ретельний підбір аудиторії та питань, лідер опозиції в цілому виглядав не впевнено, інколи навіть смішно», - вважає В.БАЛА.

На думку політолога, В.ЯНУКОВИЧ «вкотре продемонстрував свою ментальну невідповідність тому образу, за який сьогодні готові проголосувати мільйони його послідовників, і перестав бути харизматичною сильною особою, яка підтримує безпосередній зв`язок зі своїм корінням».

Крім того, В.БАЛА вважає, що вкрай непрофесійно спрацювала технологічна команда В.ЯНУКОВИЧА, дуже перестаравшись в типологізації і використанні штампів. За його словами, технологи В.ЯНУКОВИЧА намагалися перетворити дебати на монолог переможця. «Головне їхнє завдання полягало в тому, щоб представити ЯНУКОВИЧА як безальтернативного лідера. В результаті ми зіткнулися з тотальними штампами і відсутністю відповідей на найгостріші питання», - зазначив В.БАЛА. При цьому виборець не побачив, за рахунок чого цей кандидат виводитиме країну з кризи, зате «вкотре зіткнувся з деклараціями і популізмом, а також різкою і напівхамською відповіддю на «проблему Межигір’я», коли лідер ПР заявив, що ні перед ким не звітуватиме», - сказав експерт.