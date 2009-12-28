Росія лякає ЄС черговими «новорічними» проблемами з Україною

Росія попередила Європейський Союз про можливе припинення постачання нафти до Словаччини, Чехії і Угорщини нафтопроводом "Дружба" через територію України через розбіжності з питань ціни.

Як передає РІА Новости, про це повідомляє агентство «Франс Прес» з посиланням на заяву Кабінету Міністрів Словаччини.

"Уряд Словаччини, відповідно до раніше досягнутих домовленостей за системою раннього попередження, було проінформоване листом від російського Міністерства енергетики про те, що можуть виникнути збої постачань нафти до трьох країн ЄС через неврегульовані розбіжності між Російською Федерацією і Україною про транзит нафти", - йдеться в заяві.

Як відзначає російське інформагентство, в липні-жовтні минулого року постачання нафти з Росії до Чехії скоротилися. Як говорив раніше віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧІН, збій у постачаннях пояснюється відсутністю між російськими постачальниками і чеськими покупцями прямих договорів. На думку влади РФ, продаж російської нафти до Чехії за участю посередників не гарантує виконання узгоджених експортних графіків. Останні три роки Росія неодноразово пропонувала чеській стороні укласти меморандум про співпрацю у сфері постачань російської нафти до Чехії.

Трубопровід "Дружба" протяжністю близько шести тисяч кілометрів є найбільшою системою трубопроводів у світі. Північна ділянка нафтопроводу проходить територією Білорусі, Польщі і Німеччини, а південна - України, Чехії, Словаччини і Угорщини. Нафтопроводом "Дружба" до країн близького і далекого зарубіжжя прямує майже половина експортованої російської нафти. Останніми роками основним, західним, напрямком нафтопровідної системи перекачується до 70-80 мільйонів тонн на рік.

Раніше "Транснафта" відзначала ризики транзиту через українську територію у разі запуску в аверсному режимі трубопроводу «Одеса-Броди». У цьому випадку Росія зустрінеться з необхідністю пошуку нових маршрутів для майже 30 мільйонів тонн своєї нафти, яка нині у напрямку Чорного моря йде системою Одеса-Броди (18 мільйонів тонн нафти - південним напрямком "Дружби" і 9 мільйонів тонн - у реверсном режимі Одеси-Брод).

Зараз нафтопроводом «Одеса-Броди» транспортується пальне з Росії в порти Чорного моря. Проте Україна вже декілька років намагається реалізувати проект з прокачування нафти у зворотному напрямку - з портів до Європи, відзначає РІА Новости. В цьому разі Росія втратить змогу прокачувати південною гілкою трубопроводу "Дружба" близько 19 мільйонів тонн нафти, яка нині експортується. Переспрямувати ці обсяги доведеться по БТС-2.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня ц.р. Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що Україна веде переговори про підвищення для Російської Федерації ставки за транзит нафти українськими нафтопроводами.

Разом з тим Б.СОКОЛОВСЬКИЙ не уточнив, до якого рівня планується підвищити ставку транзиту нафти, пояснюючи це комерційною таємницею.

Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації ВАТ «Укртранснафта» (входить у структуру НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.