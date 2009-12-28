У ГПУ просять КС розібратися з депутатською недоторканністю

Суд отримав подання

28 грудня до Конституційного суду України надійшло конституційне подання Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 80 Конституції України стосовно гарантій депутатської недоторканності. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Конституційного суду України. Згідно з Регламентом Конституційного суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат КС. Довідка УНІАН. Частина перша Статті 80 Конституції України гласить: “Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність”.

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