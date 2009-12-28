Ющенко 10 днів чекатиме даних ГПУ про "свій" пакт з Януковичем

Генеральна прокуратура проводить ретельну перевірку за фактом оприлюднення в ЗМІ колишнім працівником Секретаріату глави держави Ярославом КОЗАЧКОМ неправдивої інформації щодо угоди, яку нібито підписали Президент України та Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це УНІАН повідомили в Головній службі інформаційної політики Президента України. Президент України Віктор ЮЩЕНКО очікує інформації про результати перевірки у десятиденний термін.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня екс-керівник департаменту Секретаріату Президента України Я.КОЗАЧОК заявив, що лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ та чинний Президент України В.ЮЩЕНКО підписали конфіденційну угоду про взаємодію під час виборчої кампанії.

У Партії регіонів, “Нашій Україні” і Секретаріаті Президента спростували цю заяву.