Морозу зробили операцію, а у Турчинова підозрюють отруєння

Днями лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ був прооперований у госпіталі "Феофанія". Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на поінформовані джерела.

Те, що О.МОРОЗ ліг на операцію, "Українській правді" підтвердила його прес-секретар Наталія ЛАРІОНЧЕВА. "Це планова операція, яка була запланована ще півроку тому. Вона відбулася два дні тому у Феофанії", - сказала вона.

За словами прес-секретаря О.МОРОЗА, лідер соціалістів почуває себе добре. "Через тиждень Олександр Олександрович буде на роботі", - сказала вона.

Як відомо, днями було госпіталізовано і заступника лідера БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА, якого розшукували правоохоронні органи для примусового супроводження на допит.

Один з новообраних депутатів від БЮТ, Олег ЛЯШКО, повідомив в ефірі російської служби радіо "Свобода", що О.ТУРЧИНОВА могли отруїти.

"У нас є підозри, що його отруїли. Я вчора розмовляв з Турчиновим, він був саме під крапельницею, і я особисто це бачив. І розмовляв з ним про те, що трапилося. Є деякі факти, що вказують на неприродну причину його потрапляння до лікарні", - сказав О.ЛЯШКО.

Водночас прес-секретар Юлії ТИМОШЕНКО Віталій ЧЕПІНОГА сказав УП, що не володіє інформацією про те, що О.ТУРЧИНОВА начебто було отруєно.