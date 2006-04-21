Монсеррат Кабальє у Києві отримала орден

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив оперній співачці Монсеррат КАБАЛЬЄ орден княгині Ольги І ступеня. Відповідний Указ про нагородження Президент підписав сьогодні.

Як повідомили УНІАН в офіційному Інтернет-представництві глави держави, В.ЮЩЕНКО вручив нагороду на початку спільного концерту Монсеррат КАБАЛЬЄ і Володимира ГРИШКА, який проходив у столичному палаці «Україна». За словами Президента, орден княгині Ольги – це визнання творчих звершень співачки та її досягнень як посла доброї волі ЮНЕСКО.

М.КАБАЛЬЄ зізналася, що дуже зворушена врученням високої нагороди.

Президент відзначив, що «сьогоднішній концерт на українській сцені є великою честю для музичного життя нашої країни». В.ЮЩЕНКО прийшов на концерт з дружиною Катериною ЮЩЕНКО, донькою Ліною та сином Андрієм.

Послухати зірку світової опери прийшли також прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ, міністр культури і туризму Ігор ЛІХОВИЙ, перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК.