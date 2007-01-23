Люди Пинзеника не розуміють сверблячки щодо Кушнарьова

Харківська обласна організація партії «Реформи і Порядок» не сприймає ідеї Партії регіонів перейменувати вулицю Сумську в центрі Харкова на вулицю імені Євгена Кушнарьова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві парторганізації ПРП у зв’язку з ініціативою народного депутата України від Партії регіонів Юлії КОВАЛЬОВОЇ та голови Харківської облради, керівника обласного відділення Партії регіонів Василя САЛИГІНА таким чином увічнити пам’ять Є.Кушнарьова.

«У День Соборності України, - йдеться в заяві ПРП, - Партія регіонів у Харкові виступила з черговою державотворчою та консолідуючою ідеєю: перейменувати центральну вулицю міста – Сумську на вулицю імені Євгенія Кушнарьова - на додаток до попередніх пропозицій перейменувати одну зі станцій метрополітену».

На думку авторів заяви, «у такий спосіб регіонали відверто зловживають традиційною толерантністю нашого народу: «про мертвих або добре, або нічого». Напевно, тому сверблячка до перейменувань виявилась саме зараз, коли ще не зів’яли квіти на могилі Є.Кушнарьова». «Адже відомо, - вважає парторганізація, - що ставлення харків’ян до його політичної діяльності зовсім не однозначне».

Автори заяви зазначають при цьому, що «історія Харкова та вулиці, що носить свою назву понад 300 років, за виключенням кількох років, коли вона була названа іменем К.Лібкнехта, напевне заслуговують на більш поважне ставлення».

«Якщо представникам Партії регіонів вкрай закортіло скористатися моментом для увічнення своїх лідерів, то чому вже відразу не поставити питання про перейменування Харкова, а центральні вулиці, у тому числі й згадану Сумську, зарезервувати під імена інших достойників партії», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, після загибелі Є.Кушнарьова керівники Харкова виступили з ініціативою назвати одну зі станцій міського метро, яка будується, його іменем.

Є.Кушнарьов помер 17 січня в Ізюмській лікарні на Харківщині внаслідок вогнепального поранення, якого він зазнав на полюванні напередодні.

Довідка УНІАН. Народний депутат, заступник голови фракції Партії регіонів Є.Кушнарьов народився 29 січня 1951 року в Харкові.

Був мером Харкова, головою Харківської обласної державної адміністрації, обіймав посаду глави Адміністрації Президента України.

Вулиця Сумська, яка пролягає історичним центром Харкова, отримала назву понад 300 років тому. За свою історію на кілька років її було перейменовано на вулицю імені К.Лібкнехта.