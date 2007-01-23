Луценко спробує підняти руки

Юрій ЛУЦЕНКО розпочав сьогодні тур областями України для створення на місцях ініціативних груп та організаційних комітетів Громадянського руху «Народна самооборона».

Як повідомили УНІАН у прес-службі руху, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив журналістам перед відправленням до Вінниці, яка стане першим пунктом у всеукраїнському турі.

«Я хочу підкреслити, що їду сьогодні у Вінницю, а завтра - по всій Україні не для того, аби агітувати голосувати за себе чи створювати партію. Я їду до людей, аби допомогти їм створити громадський рух, який захищатиме їхні права і тиснутиме на владу - і тих, хто сформував уряд, і тих, хто в опозиції. Бо і ті, й ті забули свої обіцянки й обов’язки перед виборцями і країною», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

«Це не бажання створити партію, - це бажання піти до людей і організувати їх, - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО. - Бо тільки тиск людей змушує будь-яку владу у будь-якій країні світу виконувати свої обов’язки».

Ю.ЛУЦЕНКО також заявив, що не збирається бути союзником будь-якої партії і перебувати на боці влади чи опозиції. «Я хочу бути разом з людьми, - наголосив він. - Я не приймаю будь-які пропозиції очолювати будь-які партії, а хочу бути серед людей у ситуації, коли всі гілки влади їх залишили і не виконують свої обіцянки».

«Я не збираюся переформатовувати цей рух - я збираюся його створити, - додав Ю.ЛУЦЕНКО. - Хочу спробувати підняти руки, які опустив наш народ у зневірі і відчаї від зрад і брехні, яку він чує з вуст політиків. Я не спираюся на жодні фінанси і жодні серйозні політичні кола. Я хочу спиратися на активність громадян. Чи вдасться це - покаже час, покаже Вінниця, покажуть Суми і Тернопіль, а потім - вся Україна».

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2006 року радник Президента України, екс-міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО оголосив про створення Громадянського руху “Народна самооборона”, який він ініціює. Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що “громадяни повинні взяти в кулак всю повноту влади” й це буде відповіддю “беззаконню влади” й “поверненню кучмізму”.