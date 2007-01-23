Луценко спробує підняти руки
Політик розпочав тур областями
Юрій ЛУЦЕНКО розпочав сьогодні тур областями України для створення на місцях ініціативних груп та організаційних комітетів Громадянського руху «Народна самооборона».
Як повідомили УНІАН у прес-службі руху, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив журналістам перед відправленням до Вінниці, яка стане першим пунктом у всеукраїнському турі.
«Я хочу підкреслити, що їду сьогодні у Вінницю, а завтра - по всій Україні не для того, аби агітувати голосувати за себе чи створювати партію. Я їду до людей, аби допомогти їм створити громадський рух, який захищатиме їхні права і тиснутиме на владу - і тих, хто сформував уряд, і тих, хто в опозиції. Бо і ті, й ті забули свої обіцянки й обов’язки перед виборцями і країною», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
«Це не бажання створити партію, - це бажання піти до людей і організувати їх, - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО. - Бо тільки тиск людей змушує будь-яку владу у будь-якій країні світу виконувати свої обов’язки».
Ю.ЛУЦЕНКО також заявив, що не збирається бути союзником будь-якої партії і перебувати на боці влади чи опозиції. «Я хочу бути разом з людьми, - наголосив він. - Я не приймаю будь-які пропозиції очолювати будь-які партії, а хочу бути серед людей у ситуації, коли всі гілки влади їх залишили і не виконують свої обіцянки».
«Я не збираюся переформатовувати цей рух - я збираюся його створити, - додав Ю.ЛУЦЕНКО. - Хочу спробувати підняти руки, які опустив наш народ у зневірі і відчаї від зрад і брехні, яку він чує з вуст політиків. Я не спираюся на жодні фінанси і жодні серйозні політичні кола. Я хочу спиратися на активність громадян. Чи вдасться це - покаже час, покаже Вінниця, покажуть Суми і Тернопіль, а потім - вся Україна».
Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2006 року радник Президента України, екс-міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО оголосив про створення Громадянського руху “Народна самооборона”, який він ініціює. Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що “громадяни повинні взяти в кулак всю повноту влади” й це буде відповіддю “беззаконню влади” й “поверненню кучмізму”.