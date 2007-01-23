Відбудеться брифінг Ванникової та Чалого з політичних питань

Сьогодні о 14.00 в Секретаріаті Президента України (вул.Банкова,11) відбудеться брифінг з поточних політичних питань заступника глави Секретаріату Президента Олександра ЧАЛОГО і прес-секретаря Президента Ірини ВАННИКОВОЇ. Про це УНІАН повідомили в Офіційному інтернет-представництві Президента України. Акредитація журналістів за телефонами: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.

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