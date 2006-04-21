Дуже сильний землетрус в Росії

Біля берегів Камчатки відбувся рекордний по силі землетрус

Землетрус силою 7,7 бали за шкалою Ріхтера був зареєстрований в ніч з четверга на п`ятницю біля берегів Камчатки. В результаті удару стихії постраждав Коряцький автономний округ на півночі півострова.

Як повідомляє телекомпанія CNN з посиланням на представників МНС Росії на Камчатці, постраждали декілька сіл, проте точних даних про руйнування поки немає. До місця події вже відправився вертоліт з представниками властей, які повинні оцінити ситуацію на місці і у разі потреби викликати рятувальників.

Закордонні вчені заявляють, що землетрус був достатньо сильним, щоб його відчули всі, хто проживає в прибережних районах північної частини Камчатського півострова. При цьому наголошується, що загрози цунамі немає.

За попередніми оцінками, сьогоднішній землетрус – найсильніший в цьому районі з 1900 року.