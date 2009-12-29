Кукла, Жужа, Халва, Мерседес і Янукович - такі імена дають дітям в Україні

При реєстрації народжень дітей у 2009 році популярними в Україні були близько 30 імен.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, найпоширенішими іменами, що присвоювалися дітям цього року,серед чоловічих імен були: Назар, Данило, Максим, Владислав, Микита, Артем, Кирило, Єгор, Ілля, Андрій, Богдан, Денис, Дмитро, Ярослав, Олександр, Володимир. Серед жіночих – Анастасія, Софія, Ангеліна, Аліна, Дар‘я (Дарина), Діана, Катерина, Марія, Наталія, Юлія, Вікторія, Єлизавета, Анна, Вероніка, Уляна, Олександра, Кристина.

Водночас, у 2009 році набули популярності: чоловічі імена – Іван, Марк, Лев, Наум, Тимур, Михайло, Захар, Оскар, жіночі імена – Оксана, Тетяна, Валерія, Злата, Каріна, Єва, Соломія, Ніколь. Ці імена були зареєстровані у переважній більшості регіонів.

Не полишили українці уподобань й до дуже рідких або нетрадиційних імен, йдеться у повідомленні.

Так, протягом року в органах реєстрації актів цивільного стану були зареєстровані діти з іменами:

у Криму - Любістіна, Аполлінарія, Трохим;

у Вінницькій області – Євніка, Слов‘яна, Савва;

у Волинській області – Мрія, Злата Гевал, Олімпіада, Файзулла, Велизар;

у Донецькій області – Кукла, Параскева, Ардаліон, Мерседес;

у Дніпропетровській області – Алейна, Девіка, Кнігіня, Мавліна, Свєдана, Геральд, Ізраїль, Мілорд, Папуша, Рамзес, Рафаель;

у Запорізькій області - Еліф-Аліна, Сероп, Султан, Франк, Яник;

у Закарпатській області – Река, Панна, Кітті, Янукович, Нопшугар, Ботонд, Арон-Борнобаш, Чобо, Щамуель, Кевін-Тео;

в Івано-Франківській області – Тайана, Адам, Нестор;

у Київській області – Оскар, Афіна, Февронія;

у Кіровоградській області – Зехра, Лоренада, Хістофор, Цезар;

у Луганській області – Харитина, Лучезар;

у Львівська область – Мадонна, Іонофан, Аскот;

у Миколаївській області – Маліна, Жасміна, Адда, Зітта, Едельвейс, Нектар, Хіддекель, Стерх;

в Одеській області – Шифаа Діана, Розаліїна, Каліна, Фіалка, Чула, Ісус, Єудит, Кюрбанур, Принц;

у Полтавській області – Геннадія, Платона, Рім, Відаді, Ефе, Разнік;

у Рівненській області – Жужа, Марія-Світозар, Світозар‘я, Амір-Тимур;

у Сумській області – Менуя, Ліджія, Румин;

у Тернопільській області – Заміла, Ламар, Христофор, Слисей;

у Харківській області – Халва, Матрона, Джульєтта, Лікай, Малій;

у Херсонській області – Голуб-Мірра, Конкордія, Сільва, Гамлет;

у Хмельницькій області – Діаманта, Пенелопа, Емір;

у Черкаській області – Есмеральда, Євангелія, Табіта, Іоанн;

у Чернівецькій області - Андрея, Максима, Джульєтта, Філофтєя, Натанауель, Власій, Жирардо-Адріян;

у Чернігівській області – Хруслаліна, Самара, Ждан-Корнілій;

у Києві – Дзвінка, Кассіопея, Олеяна, Азелл, Алладін, Бріліант, Радість, Соломон;

у Севастополі - Венера, Діско, Нізамі, Богудар.