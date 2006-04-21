ВАСУ порушує закон

Вищий адміністративний суд України сьогодні о 10.00 продовжить розгляд позовів до Центральної виборчої комісії від Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція», Блоку Юрія Кармазіна, Народного блоку Литвина і партії «Віче»

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВАСУ Олександр ПАСЕНЮК вчора зазначив, що відповідно до закону суд повинен ухвалити рішення протягом п`яти днів. «Справа розглядається вже шостий день, тому я звертаюся до позивачів ставити конкретніші запитання відповідачеві. За графіком завтра ми повинні провести дебати», - сказав він.

Вчора свої запитання ставили представники Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» і Блоку Юрія Кармазіна.

Довідка УНІАН. Позови до ЦВК з боку партій та блоків, які на виборах 26 березня не подолали тривідсотковий бар‘єр, Вищий адміністративний суд почав розглядати 15 квітня.

Суд об‘єднав в один процес по два позови від Блоку „Народна опозиція“, Блоку Юрія Кармазіна та партії „Віче“, а також по одному позову від Народного блоку Литвина та кандидата в депутати від Блоку Н.Вітренко. Таким чином загальна кількість позовів зросла до восьми.