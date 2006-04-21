Тарасюк поїде в Москву відбиватися за Україну. Засідання міністрів закордонних справ СНД

Сьогодні міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць СНД, що відбудеться у Москві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, під час засідання планується розглянути питання про реалізацію ініціатив, висунутих Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ на Казанському саміті Співдружності 2005 року, які спрямовані на підвищення ефективності діяльності СНД. Також передбачається обговорити низку актуальних питань багатостороннього співробітництва, зокрема механізм функціонування зони вільної торгівлі СНД, створення транспортних коридорів для транспортування енергоносіїв, гарантії прав у сфері пенсійного забезпечення, активізацію співробітництва у сфері реадмісії та договірно-правового оформлення державних кордонів між країнами.

Українська сторона планує внести на розгляд засідання пропозицію щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. актом геноциду проти українського народу.

Передбачається, що під час перебування у Москві глава зовнішньополітичного відомства України проведе низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ Росії, Азербайджану та Киргизстану.