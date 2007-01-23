Пінчук привезе до Києва астронавта НАСА

Астронавт НАСА буде почесним гостем Фонду Віктора Пінчука на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) й на урочистій церемонії нагородження переможців стипендіальної програми «Завтра.UA» в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, на церемонію нагородження переможців Хайдемарі СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР приїде після ланч-конференції в Давосі (Швейцарія), на якій відбудуться дискусії про політичне й економічне майбутнє України.

У конференції в Давосі візьмуть участь прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, комісар Євросоюзу з питань розширення Оллі РЕН, Президент Латвії Вайра ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА, колишній Президент Польщі Олександр КВАСЬНЕВСЬКИЙ, фінансист і меценат Джордж СОРОС, інші європейські політики та бізнесмени.

Церемонія нагородження переможців стипендіальної програми Фонду В.Пінчука «Завтра.UA» відбудеться 31 січня на заводі ім. Антонова.

Довідка УНІАН. Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР народилася в м. Сент-Пол (штат Міннесота), у 1984 році закінчила Массачусетський технологічний інститут, а в 1985 р. одержала ступінь магістра наук. Обіймала різні посади у ВМС США. В 1996 р. була відібрана як кандидат у астронавти. У вересні 2006 р. брала участь у космічному польоті як фахівець польоту, провела 12 днів у космосі, включаючи 13 годин 8 хвилин роботи у відкритому космічному просторі на міжнародній космічній станції.

Фонд Віктора Пінчука є однією з найбільших приватних добродійних організацій України. Його цілі полягають у тому, щоб сприяти модернізації України, підтримувати й сприяти новому поколінню українців, готових продуктивно працювати на розвиток своєї країни.

«Завтра.UA» - перший широкомасштабний освітній проект в Україні, спрямований на відбір найталановитіших студентів, яким буде надано фінансову підтримку й створено умови для продовження навчання та майбутньої кар`єри.