В Секретаріаті Президента розкажуть про надання громадянства та помилування

Сьогодні о 12:00 в Секретаріаті Президента відбудеться брифінг радника Президента України – керівника Головної служби гуманітарної політики Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, керівника Служби забезпечення діяльності комісії при Президентові України з питань громадянства Раїси ОЛЕНЦЕВИЧ та керівника Служби забезпечення діяльності комісії при Президентові України у питаннях помилування Віктора МОЙСЕЄНКА.

Як повідомили УНІАН в Офіційному інтернет-представництві Президента України, тема брифінгу – деякі аспекти гуманітарної політики Президента України Віктора ЮЩЕНКА та забезпечення конституційної функції Президента в питанні надання громадянства та помилування.