Луценко радив Ющенку віддати сина Андрія у внутрішні війська

Віктор Ющенко усвідомлено робив усе від нього залежне, щоб гасло "бандитам тюрми" не виконувалося. Своє переконання у цьому міністр внутрішніх справ Юрій Луценко висловив у інтерв`ю "Українській правді".

"Він не хотів знищити кучмізм, він просто хотів стати Кучмою", - заявив колишній соратник Президента.

На запитання кореспондента, навіщо міністр у прямому ефірі виписував штрафАндрію Ющенку, притому зовсім не за те порушення, яке він скоїв Луценко відповів:

"Тому що я вважав за можливе захищати Ющенка в його мілких огріхах. Я вважав, що його команда має брати на себе ті мілкі огріхи, які трапляються в кожного...

І, можливо, з сьогоднішнього дня я оцінив би справу з сином Ющенка як неправильну. А тоді я вважав, що якщо Ющенко - справжній лідер Майдану і десь його підставив його син, то треба взяти цю провину на себе, даючи йому можливість зберегти моральний вигляд.

Сьогодні я погоджуюся, що це розбещувало в першу чергу сім`ю Ющенка і його самого. Я тоді недооцінював ступінь його бажання бути царем, а не керівником, який перед законом однаковий. Я не буду перераховувати все, що траплялося з його сином і не є публічним.

Але знаю тільки одне: після одного з таких випадків у присутності Балоги я йому сказав: "Віктор Андрійович, я вам дуже рекомендую взяти його у внутрішні війська, звідти він вийде нормальним мужиком, який не допускатиме таких дій". Віктор Андрійович відмовився".