Потрапив в ДТП в.о. директора ТРК “Київ”

20 квітня у Києві в дорожньо-транспортну пригоду потрапив виконувач обов’язків директора ТРК “Київ” Микита БЄЛЬСЬКИЙ (1956 року народження).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Зокрема, о 12.30 водій автомобіля «Тойота Ленд Крузер» (місцевий мешканець, 1973 р.н.), рухаючись по пр .Музейному у напрямку Європейської площі, не надав переваги в русі водію автомобіля «Тойота Корола», який їхав по головній дорозі, і скоїв зіткнення.

Внаслідок ДТП водій «Тойоти Короли» - М.БЄЛЬСЬКИЙ - отримав тілесні ушкодження і госпіталізований до міської лікарні №17.