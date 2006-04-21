Потрапив в ДТП в.о. директора ТРК “Київ”
10:11, 21 квітня 2006Політика
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На нього наїхав водій "Тойоти"
20 квітня у Києві в дорожньо-транспортну пригоду потрапив виконувач обов’язків директора ТРК “Київ” Микита БЄЛЬСЬКИЙ (1956 року народження).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
Зокрема, о 12.30 водій автомобіля «Тойота Ленд Крузер» (місцевий мешканець, 1973 р.н.), рухаючись по пр .Музейному у напрямку Європейської площі, не надав переваги в русі водію автомобіля «Тойота Корола», який їхав по головній дорозі, і скоїв зіткнення.
Внаслідок ДТП водій «Тойоти Короли» - М.БЄЛЬСЬКИЙ - отримав тілесні ушкодження і госпіталізований до міської лікарні №17.
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