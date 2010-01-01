З 1 січня 2010 року в Україні набирають чинності 35 законів, 2 укази Президента України та 23 акти Кабінету міністрів України.

Про це, як повідомляє прес-служба Мін’юсту, сказав міністр юстиції України Микола ОНІЩУК.

Загалом, за словами міністра юстиції, в перший день нового року набувають чинності 5 базових законів та 30 законів, якими вносяться зміни до чинного законодавства. З них 12 законів у соціальній сфері, 18 – у фінансово-економічній, 3 – у правовій сфері, 1 – в інформаційній сфері та 1 у сфері екології.

Так, серед базових законів, які набувають чинності в перший день нового року, М.ОНІЩУК назвав Закон України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему». Зазначеним Законом затверджено Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об´єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Крім того, набуває чинності Закон України «Про газ (метан) вугільних родовищ». Зазначеним Законом визначено правові, економічні, екологічні та організаційні засади діяльності у сфері геологічного вивчення газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі дослідно-промислової розробки, видобування і вилучення його під час дегазації та подальшого використання як матеріального та/або енергетичного ресурсу та внесено зміни до пункту 7.13 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманих ними від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, тимчасово, до 1 січня 2020 року.

Також, набуває чинності Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин». Зазначений акт визначає організаційні та правові засади ідентифікації та реєстрації тварин з метою одержання оперативної та надійної інформації про поголів’я тварин щодо статі, віку, породи та їх місцезнаходження для поліпшення управління і прогнозування ринків продукції тваринництва та контролю за епізоотичною ситуацією в Україні.

Ще один базовий закон - «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції». Зазначений Закон визначає правові засади організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні, регулює відносини в цій сфері та спрямований на захист прав і законних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють оптовий продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва.

Також, з 1 січня набуває чинності Закон України «Про наукові парки». Зазначеним Законом врегульовані правові, економічні, організаційні відносини, пов’язані зі створенням та функціонуванням наукових парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Рештою законів, що набирають сили в перший день нового року, за словами міністра юстиції, вносяться зміни до чинного законодавства.