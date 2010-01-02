Відсьогодні про соцопитування щодо кандидатів у Президенти - анічичирк

Сьогодні, 2 січня, припиняється оприлюднення інформації про результати опитування громадської думки щодо кандидатів у Президенти.

Про це йдеться в затвердженому Центральною виборчою комісією календарному плані підготовки виборів Президента, що відбудуться 17 січня 2010 року.

Проведення передвиборної агітації "за" або "проти" кандидата у Президенти триватиме до 24.00 останньої п’ятниці перед днем виборів – 15 січня 2010 року.

17 січня 2010 року голосування з обрання Президента триватиме з 08.00 до 20.00.

До 27 січня мають бути встановлені результати голосування у день виборів Президента України і складений відповідний протокол.