У Запоріжжі напали на марш та заарештували людей Тягнибока

"Свобода" вимагає притягнути до відповідальності осіб, причетних до нападу на учасників передвиборної зустрічі на підтримку Олега Тягнибока в Запоріжжі.

З відповідною вимогою об`єднання звернулося до Генпрокуратури, МВС, СБУ та ЦВК.

1 січня у Запоріжжі за ініціативи "Свободи" пройшло вшанування 101 річниці від дня народження Степана Бандери.

"Невдала спроба влади заборонити захід "Свободи" переросла в потурання міліцією діям українофобів, які застосували сльозогінний газ проти Віталія Подлобнікова і Анатолія Пенька - довірених осіб кандидата в президенти Олега Тягнибока", - заявляє "Свобода".

"Проплачений антиукраїнський набрід намагався не пропустити на зустріч з довіреними особами Олега Тягнибока членів "Свободи" та прихильників організації. Кримінальні елементи напали на державний прапор України", - наголошують в організації.

Згодом, заявляє "Свобода", відбувся арешт представників об`єднання та представників громадськості.

Серед затриманих - голова Запорізької облорганізації "Свобода" Віталій Подлобніков - довірена особа кандидата в президенти Тягнибока.

Також "Свобода" нагадує "недавні події в Запоріжжі, коли в учасників патріотичного заходу стріляли місцеві депутати-регіонали, а міліція фактично проігнорувала очевидне порушення законності".

"Бандитські дії працівників міліції, скоординовані з нахабними нападами найманих бойовиків не залишають і краплі сумніву у спланованому характері випадок проти "Свободи" та пряму причетність до цього керівництва МВС в Запоріжжі", - заявляє "Свобода".

"Українська правда"