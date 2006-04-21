Рим святкує день народження

За переказами, Вічне місто заснували 753-го року до нашої ери вигодувані вовчицею брати Рем і Ромул. Таким чином італійська столиця відсвяткує свій 2759-й день народження.

Повідомлення античних авторів про історію Рима довгий час вважали вигадкою, поки археологи не знайшли на одному з римських пагорбів будівлі 8-го сторіччя до нашої ери. Сьогодні у Римі безкоштовно працюватимуть усі музеї, а вулицями пройдуть мальовничі процесії гладіаторів, сенаторів та жерців.

День заснування Рима не є національним святом, це – робочий день. Але ніщо не завадить городянам веселитися. Увечері ресторани району Трастевере, мешканці якого вважають себе справжніми римлянами, будуть заповнені вщерть. А вузькими вуличками району під звуки маленьких оркестрів люди гулятимуть до ранку.//ICTV