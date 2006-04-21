Росія і Україна зруйнують кордони

Керівники Міністерств закордонних справ Росії та України Сергій ЛАВРОВ і Борис ТАРАСЮК підписали сьогодні угоду про спрощений перетин держкордону жителями прикордонних районів.

"Ця угода дозволить на практиці допомогти людям здійснювати свої дружні, родинні зв`язки в зручний для них час", - сказав С.ЛАВРОВ, передає YTPO.ru.

За його словами, громадяни двох країн перетинатимуть держкордон у спеціальних пунктах, яких буде достатньо.

Українська й російська сторони практично підійшли до завершення узгодження договору про реадмісію, сказав С.ЛАВРОВ. Крім того, за його словами, сторони працюють над договором про спрощене набуття й вихід із громадянства.

У свою чергу Б.ТАРАСЮК підкреслив, що підписана сьогодні в Москві угода про спрощений перехід кордону стосується сотень тисяч українських і російських громадян.