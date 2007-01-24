Янукович доручив міліції вибивати гроші за газ

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ стурбований низьким рівнем оплати за газ у великих промислових регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на засіданні уряду.

«Що стосується оплати за газ, і це перш за все у великих промислових регіонах, – ситуація складна», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр доручив паливно-енергетичному блоку уряду розглянути питання оплати за споживання газу і представити в уряд відповідну пропозицію до кінця тижня. «Я знаю, є об`єктивні причини низької оплати, але є й суб`єктивні причини, тобто люди, відповідальні за цю роботу, не займаються цим», - додав він.

Глава уряду зазначив, що оплата за споживання газу пов`язана з теплозабезпеченням. «До речі, оплата за житлово-комунальні послуги набагато краща. Люди платять, а чиновники шукають можливість як ці кошти притримати. У чому справа?», - поцікавився В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр попросив підключитися правоохоронні органи, а також міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА, віце-прем`єрів Володимира РИБАКА і Володимира РАДЧЕНКА до розгляду питання про рівень оплати за споживання газу. «Тут без корупції не обійшлося, тому що деякі житлово-комунальні господарства взято в оренду – на яких умовах? Потрібно подивитися на ці питання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня прес-служба ДК “Газ України” повідомила, що за першу половину січня 2007 року борг підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) становив 316 млн. грн. Рівень розрахунків за спожитий в 2007 році природний газ - 11%. За аналогічний період 2006 року борг підприємств ТКЕ становив 125 млн. грн., рівень розрахунків – 13%.