УНП: Тимошенко знищує єдину україномовну газету Криму

Українська народна партія закликає уряд не знищувати газети “Кримська світлиця”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за словами голови Кримської організації Української народної партії Олега ФОМУШКІНА, «уряд має негайно скасувати розпорядження Міністерства культури держпідприємству «Преса», що забороняє друк газети «Кримська світлиця».

Він заявив, що «уряд фактично знищує єдину україномовну газету Криму», зазначивши, що перший новорічний номер видання не дійшов до передплатників.

«З ініціативи уряду «Кримську світлицю» позбавили бюджетного фінансування, звільнили головного редактора, тепер йдеться про її остаточне закриття», - констатував голова Кримської організації УНП. На його переконання, «йдеться про неприховані факти цензури».

«Газета відстоює інтереси України та українців Криму, і якщо ТИМОШЕНКО не знаходить свого прізвища на її сторінках, то це не є проблемою редакційної політики», - вважає О.ФОМУШКІН.

Він також закликав Президента Віктора ЮЩЕНКА «гарантувати безперебійний вихід «Кримської світлиці», скасувавши розпорядження Мінкультури, в разі продовження урядом політики знищення газети». «Це буде кроком на захист українців Криму», - переконаний О.ФОМУШКІН.